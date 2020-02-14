Адреса партнеров в России
Премиальный салон Вашего автомобиля
8 800 551 41 55
Отдел продаж: Пн - Сб: 09:30 — 18:30
Устанавливаем чехлы ежедневно
Заказать звонок
Заказать звонок
Каталог авточехлов
×
+7 (985) 815-15-11 / +7 (916) 187-07-88
Отдел продаж Пн - Сб 9:30 — 18:30
Установки ежедневно
Премиальный салон Вашего автомобиля!
Сделаем за 4 часа по предварительной записи!
Заказать звонок
Заказать звонок

Купить авточехлы премиум класса

Audi
BMW
Changan
Chevrolet
Citroen
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Jeep
Kia
Lada
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen

Серии авточехлов

Авточехлы серии «Comfort»
от 10490 ₽

Чехлы данной серии отличаются менее детализированным кроем (сшивается до 100 деталей). Выполнены из российской экокожи толщиной 1 мм. Доступны в 3-х цветах, с различными видами вставок и строчек.

Авточехлы серии «Premium»
от 12490 ₽

Чехлы тщательно детализированы и проработаны, и в точности, повторяют анатомию сидений конкретной модели автомобиля. Оригинальный дизайн, широкая цветовая гамма, различные виды отделки.

Авточехлы серии «Alcantara»
от 17990 ₽

Вставки в данной серии чехлов выполнены из натуральной итальянской алькантары. Все чехлы доступны как в базовом исполнении, так и с продлением подушек сидений.

Авточехлы серии «Aurora»
от 24490 ₽

Серия выполнена из автомобильной экокожи AURORA - абсолютный аналог натуральной автомобильной кожи AURORA. Элегантная, мягкая, ровная и приятная на ощупь.

Популярные марки и модели чехлов в Санкт-Петербурге

Статьи

Как одеть накидки на сиденья автомобиля
Подробнее
Как правильно установить чехлы на автомобильные сидения
Подробнее
Чехлы на сиденья автомобиля из экокожи и алькантары - что лучше?
Подробнее
Как правильно одеть чехлы из экокожи
Подробнее

Последние работы

Смотреть все фото

Производство авточехлов

Мы являемся прямыми производителями чехлов для сидений автомобиля! Мы ведём промер каждого элемента сидения, обращаем внимание на функциональность и добиваемся идеальной посадки чехла, которая сохраняется в течение всего периода эксплуатации.

Доставка и самовывоз

Самовывоз по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Лиговский, 50, корп.13, 101а

Подробнее о тарифах

Красивый, новый и практичный салон за несколько часов!

Автомобильные чехлы в Санкт-Петербурге: изменить салон авто можно за несколько часов

Автомобиль является неотъемлемой частью жизни современного человека. Часто им пользуются ежедневно — жители небольших населенных пунктов и мегаполисов ценят свое время и комфорт, который дарит автомобиль. Как сохранить салон в надлежащем состоянии, если он в процессе эксплуатации постоянно загрязняется и теряет свой первоначальный презентабельный внешний вид? Мы предлагаем оптимальный вариант — приобрести качественные чехлы для сидений, которые станут надежной защитой родной обивки.

Интернет — магазин «Brothers Tuning» специализируется на пошиве, занимается продажей и установкой чехлов. В каталоге нашего сайта можно найти модели из алькантары и экокожи. Некоторые автовладельцы, стремясь сэкономить, покупают универсальные модели или чехлы в виде «майки», которые не справляются со своими задачами — они не прилегают плотно к сидениям, создают неудобства при эксплуатации и просто удешевляют внешний вид салона.

Мы предлагаем чехлы премиум класса. Эта «одежда для авто» придется по вкусу всем автолюбителям, поскольку изготавливается по индивидуальным меркам сидений и не вызывает хлопот при ежедневной эксплуатации.

Лучшее решение для вашего автомобиля

Авточехлы от производителя «Brothers Tuning» помогут решить все проблемы с обивкой салона. Они позволяют обойтись без дорогостоящей перетяжки сидений. Установка займет не более 4–5 часов. За это время салон приобретет презентабельный вид, получит новую жизнь.

Основное преимущество наших моделей — это пошив изделия для определенной марки, модели и комплектации автомобиля с использованием заранее снятых мерок или существующего лекала. Мы используем только качественные материалы, поэтому можем гарантировать: каждый покупатель получит первоклассную «одежду» для сидений.
Компания «Brothers Tuning»: нам можно доверить свой автомобиль

Сейчас без проблем можно найти недорогой универсальный чехол для любого автомобиля. Но возникает вопрос — останетесь ли вы довольны результатом покупки, поскольку зачастую такие чехлы не прилегают плотно к сидению, образуют «волны» на поверхности и спинках. Производство авточехлов в нашей компании — это пошив изделий в строгом соответствии с лекалами, снятыми с определенной марки автомобиля.

Мастера нашего производства учитывают все нюансы при конструировании каждой модели. Мы осуществляем промер каждого элемента сидения, учитываем тип подлокотника, подголовника и других элементов. За счет комплексного подхода мы создаем идеальную посадку чехла для определенной марки машины. Она сохраняется в течение всего периода эксплуатации.

Сколько стоят чехлы для автомобиля?

В  Санкт-Петербурге купить авточехлы можно по выгодной цене. Такая покупка намного выгоднее дорогостоящей перетяжки салона. При этом эффект не уступает — салон моментально преобразится У нас в продаже чехлы премиум класса, в качестве которых не стоит сомневаться. Мы работаем с современными материалами итальянских и российских производителей. Основу изделий составляет заменитель кожи с полиуретановым покрытием.

Этот материал:

В компании «Brothers Tuning» можно приобрести качественные авточехлы по доступной цене, если сравнивать затраты со стоимостью перетяжки или химчистки сидений. Мы даем гарантию в 1 год на все швы и строчки. Совершая покупки у нас, каждый покупатель может быть уверен в том, что:

Доставка заказа возможна по Санкт-Петербургу до адреса! На сайте представлен ассортимент модельных чехлов на любой вкус. Качество нашего товара в полной мере оправдывает каждый потраченный Вами рубль.

Прямо сейчас вы можете улучшить салона личного автомобиля. Позвоните нам по указанному на сайте номеру контактного телефона — мы с удовольствием займемся совершенствованием салона вашего «железного коня».

Яндекс.Метрика