Красивый, новый и практичный салон за несколько часов!

Автомобильные чехлы в : изменить салон авто можно за несколько часов

Автомобиль является неотъемлемой частью жизни современного человека. Часто им пользуются ежедневно — жители небольших населенных пунктов и мегаполисов ценят свое время и комфорт, который дарит автомобиль. Как сохранить салон в надлежащем состоянии, если он в процессе эксплуатации постоянно загрязняется и теряет свой первоначальный презентабельный внешний вид? Мы предлагаем оптимальный вариант — приобрести качественные чехлы для сидений, которые станут надежной защитой родной обивки.

Интернет — магазин «Brothers Tuning» специализируется на пошиве, занимается продажей и установкой чехлов. В каталоге нашего сайта можно найти модели из алькантары и экокожи. Некоторые автовладельцы, стремясь сэкономить, покупают универсальные модели или чехлы в виде «майки», которые не справляются со своими задачами — они не прилегают плотно к сидениям, создают неудобства при эксплуатации и просто удешевляют внешний вид салона.

Мы предлагаем чехлы премиум класса. Эта «одежда для авто» придется по вкусу всем автолюбителям, поскольку изготавливается по индивидуальным меркам сидений и не вызывает хлопот при ежедневной эксплуатации.

Лучшее решение для вашего автомобиля

Авточехлы от производителя «Brothers Tuning» помогут решить все проблемы с обивкой салона. Они позволяют обойтись без дорогостоящей перетяжки сидений. Установка займет не более 4–5 часов. За это время салон приобретет презентабельный вид, получит новую жизнь.

Основное преимущество наших моделей — это пошив изделия для определенной марки, модели и комплектации автомобиля с использованием заранее снятых мерок или существующего лекала. Мы используем только качественные материалы, поэтому можем гарантировать: каждый покупатель получит первоклассную «одежду» для сидений.

Компания «Brothers Tuning»: нам можно доверить свой автомобиль

Сейчас без проблем можно найти недорогой универсальный чехол для любого автомобиля. Но возникает вопрос — останетесь ли вы довольны результатом покупки, поскольку зачастую такие чехлы не прилегают плотно к сидению, образуют «волны» на поверхности и спинках. Производство авточехлов в нашей компании — это пошив изделий в строгом соответствии с лекалами, снятыми с определенной марки автомобиля.

Мастера нашего производства учитывают все нюансы при конструировании каждой модели. Мы осуществляем промер каждого элемента сидения, учитываем тип подлокотника, подголовника и других элементов. За счет комплексного подхода мы создаем идеальную посадку чехла для определенной марки машины. Она сохраняется в течение всего периода эксплуатации.

Сколько стоят чехлы для автомобиля?

В купить авточехлы можно по выгодной цене. Такая покупка намного выгоднее дорогостоящей перетяжки салона. При этом эффект не уступает — салон моментально преобразится У нас в продаже чехлы премиум класса, в качестве которых не стоит сомневаться. Мы работаем с современными материалами итальянских и российских производителей. Основу изделий составляет заменитель кожи с полиуретановым покрытием.



Этот материал:

не лопается и не трескается во время эксплуатации;

устойчив к механическому и температурному воздействию;

имеет сопротивляемость к разрывным нагрузкам.

В компании «Brothers Tuning» можно приобрести качественные авточехлы по доступной цене, если сравнивать затраты со стоимостью перетяжки или химчистки сидений. Мы даем гарантию в 1 год на все швы и строчки. Совершая покупки у нас, каждый покупатель может быть уверен в том, что:

приобретет качественный чехол премиум класса;

салон авто будет выглядеть презентабельно на протяжении нескольких лет;

сидения будут практичными на протяжении всего периода эксплуатации чехлов;

после установки сиденья станут комфортнее, чем были.

Доставка заказа возможна по Санкт-Петербургу до адреса! На сайте представлен ассортимент модельных чехлов на любой вкус. Качество нашего товара в полной мере оправдывает каждый потраченный Вами рубль.

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